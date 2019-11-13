Пассажирский авиалайнер совершил аварийную посадку в Японии

По предварительной информации, после взлёта у самолёта произошёл сбой в работе двигателя.

Пассажирский лайнер японского лоукостера Skymark, летевшего из Фукуоки в город Наху, совершил аварийную посадку сразу после вылета. Как сообщает агентство Kyodo, после взлёта пилоты сообщили диспетчерам о проблемах в работе двигателя, вследствие чего было принято решение немедленно сажать самолёт.

В аэропорту Фукуоки самолёт ждали команды пожарных и медики на случай жёсткой посадки, однако приземление прошло удачно и без происшествий, никто не пострадал.

Руководство аэропорта приняло решение временно закрыть взлётно-посадочную полосу на период выяснения обстоятельств ЧП.