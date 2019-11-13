На Урале объявили в розыск экс-судью, подозреваемого в растлении двух девочек

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Также мужчина подозревается в вовлечении одной из несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области объявило в розыск 44-летнего Сергея Югова, подозреваемого в совершении с 2009 по 2015 год развратных действий в отношении двух девочек, не достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

<p>Фото © <a href="https://chel.sledcom.ru/attention/suspected_persons/item/1407410/" target="_blank">СУ СКР по Челябинской области</a></p>

Также мужчина подозревается в вовлечении одной из несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Сейчас его местонахождение неизвестно, в связи с чем и был объявлен розыск.

Отмечается, что ранее Югов работал в должности судьи Коркинского городского суда Челябинской области.

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