На Урале объявили в розыск экс-судью, подозреваемого в растлении двух девочек

Следственное управление СК РФ по Челябинской области объявило в розыск 44-летнего Сергея Югова, подозреваемого в совершении с 2009 по 2015 год развратных действий в отношении двух девочек, не достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также мужчина подозревается в вовлечении одной из несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Сейчас его местонахождение неизвестно, в связи с чем и был объявлен розыск.
Отмечается, что ранее Югов работал в должности судьи Коркинского городского суда Челябинской области.
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