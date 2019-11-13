Ядовито-зелёная река напугала жителей Владивостока: Жуть!

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Река Объяснения во Владивостоке окрасилась в ядовито-зелёный цвет и напугала местных жителей. По словам очевидца, "антифриз" тёк по руслу на протяжении часа.

— Зелёного цвета, как антифриз. Вообще жуть. Рыбы не будет в этом году, говорит автор видео с зелёной рекой.

Житель приморской столицы предположил, что в водоём попал какой-то химикат. Он утверждает, что река Объяснения обретает неестественный цвет не впервые. Снятое им видео разлетелось по местным пабликам, после чего случившимся заинтересовалась природоохранная прокуратура региона. Ведомство проверяет причину позеленения реки.

Ранее в Саратовской области пруд у деревни Губаревка приобрёл сине-зелёный цвет, появился неприятный запах.

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