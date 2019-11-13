Первые ракеты с блоком "Авангард" встанут на боевое дежурство в ближайшие недели

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с установленными на них ядерными планирующими блоками "Авангард" встанут на опытно-боевое дежурство до начала декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

— В конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащённые гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард", — сказал собеседник агентства.

Как пояснили агентству, сейчас в позиционном районе идёт работа по подготовке обеих ракет, загрузка их в шахты. Также специалисты занимаются проверкой функционирования защищённого командного пункта полка РВСН.

Напомним, "Авангард" оснащён межконтинентальной баллистической ракетой. У неё крылатый боевой блок, который способен развивать гиперзвуковые скорости, маневрировать, избегая противоракетную оборону.

Впервые об "Авангарде" рассказал президент РФ Владимир Путин в прошлом году. Российский лидер объяснил, что ракету удалось создать благодаря появлению новых материалов. В процессе полёта температура её боевого блока достигает трёх тысяч градусов. Поэтому система работает по "эффекту эскимо: летит и плавится". Но при этом сигнал управления проходит и изделие держит нужную температуру нужное время.