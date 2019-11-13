Задержанный с "матерью Сатаны" москвич испытывал взрывчатку в парке

Первокурсник утверждает, что идея поэкспериментировать со взрывчаткой принадлежала его другу.

Против юноши, задержанного в центре Москвы со взрывчаткой "мать Сатаны", возбудили уголовное дело. Как сообщил Лайфу источник, Дмитрий Хрусталёв создал дома целую химическую лабораторию, где вместе со знакомым проводил незаконные опыты.

В день задержания 19-летний студент МИРЭА и его приятель Даниил Шепелев испытывали в парке своё детище — "мать Сатаны". В Тимирязевском парке молодые люди произвели пробные мини-взрывы, а затем отправились отмечать успех. Подвыпившие студенты заметили полицейских, после чего Шепелев уехал, а Хрусталёва задержали за распитие алкоголя. При этом взрывчатку правоохранители заметили, когда юный химик пытался её незаметно выкинуть.

По словам собеседника Лайфа, на допросе первокурсник заявил, что идея поэкспериментировать со взрывчаткой принадлежала его другу. Шепелев также предложил изготовить коктейль Молотова и наркотическое вещество амфетамин.

Источник также сообщил, что во время обыска в квартире Хрусталёва были найдены ёмкости с соляной кислотой, ацетоном и кальцием Д-3, три килограмма алюминиевой пудры и другие химические реактивы, а также блокнот с записями химических формул веществ и их стоимость.

Теперь задержанному грозит до пяти лет по инкриминируемой ему статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ". Вопрос о возбуждении уголовного дела по аналогичной статье против Шепелева решается.

Ранее сообщалось, что в Дагестане молодого человека задержали во время извлечения им самодельного взрывчатого устройства из тайника.