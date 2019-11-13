ФСБ изъяла 440 кг наркотиков на 650 млн рублей из интернет-магазина в Даркнете

Сотрудники спецслужб задержали семь курьеров, двоим из которых доверяли перевозку особо крупных партий — до 300 кг.

ФСБ РФ задержала членов наркогруппировки, которая организовала один из крупнейших интернет-магазинов по сбыту запрещённых веществ в Даркнете. В общей сложности было изъято 440 килограммов наркотиков, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

— Из незаконного оборота изъято 440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша), стоимость которых оценивается в 650 млн рублей, — пояснили в ФСБ РФ.

Семь сотрудников интернет-магазина в Даркнете были пойманы с поличным. Их задержали, когда они перевозили для сбыта запрещённое вещество. Однако организаторов незаконного бизнеса среди задержанных нет, только курьеры. Причём двое фигурантов дела отвечали за особо крупные партии: они развозили наркотики весом до 300 килограммов. Остальные же занимались партиями до 50 килограммов.

Все фигуранты дела — уже в СИЗО.