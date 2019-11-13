В Новой Москве особняк обокрали на 5 миллионов рублей

Добычей злоумышленника стало 3,5 миллиона наличными. Остальное он "добрал" имуществом.

В районе Щербинка в Новой Москве 11 ноября в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в её трёхэтажный дом проник неизвестный и вынес деньги и имущество более чем на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Как рассказали в полиции, злоумышленник попал в дом через открытое окно, вскрыл сейф и похитил 3,5 миллиона рублей, а также ювелирные украшения, шубу и два мобильных телефона. Всё украденное имущество принадлежит заявительнице и её супругу.

В ГУ МВД РФ по Москве подсчитали, что в целом материальный ущерб составил 5,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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