В Госдуме попросили "Аэрофлот" вернуть мили хозяину жирного кота

Михаил Галин был лишён 370 тысяч бонусов за подмену упитанного питомца при взвешивании перед рейсом.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил главу "Аэрофлота" Виталия Савельева вернуть аннулированные мили хозяину десятикилограммового кота. Депутат также призывает предоставить пассажирам возможность заплатить за перевес и взять питомца на борт, если сдать его в багаж нельзя по состоянию здоровья.

— Направил депутатский запрос Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании в сторону их большей гибкости, — уточнил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Михаил Галин подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.