Эксперт рассказал, какие орехи нужно есть спортсменам

Их можно использовать в качестве перекуса, когда голод одолевает, а полноценно поесть нет возможности.

Грецкие и бразильские орехи, а также фундук, фисташки и миндаль являются наиболее полезными для тех, кто занимается спортом, так как содержат много витаминов. Кроме того, за счёт высокого содержания белков, жиров и углеводов, низкого содержания воды они обладают большой калорийностью.

— Во время тренировки спортсмены тратят большое количество энергии. Из-за повышенных физических нагрузок организм спортсмена работает в интенсивном режиме, поэтому нужно следить не только за калорийностью рациона, но и за тем, чтобы пища была здоровой, — передаёт АГН "Москва" слова специалиста Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерины Чердаковой.

Орехи могут также употреблять в качестве полезного перекуса. Если нет возможности полноценно пообедать, можно смело перекусить горсткой орехов.

В пятёрку самых полезных орехов входит грецкий орех, который не только самый калорийный, но и, как никакой другой продукт, богат витамином С. Далее идёт бразильский орех — всего шесть таких орехов соответствуют по калорийности одному стейку в 200 граммов. В рейтинге полезных продуктов — также фундук, который богат жирами и содержит меньше сахаров, чем другие орехи.

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