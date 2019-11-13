Задержан основатель Цирка дю Солей: Создал на своём острове плантацию конопли

Миллиардер утверждает, что выращивал растение в медицинских целях и исключительно для личного потребления.

Во Франции задержан основатель и руководитель Цирка дю Солей (Cirque du Soleil) Ги Лалиберте. На принадлежащем миллиардеру острове в Тихом океане обнаружили мини-плантацию марихуаны. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на прокуратуру города Папэте.

Жандармерии стало известно о конопле на острове Нукутепипи после задержания с порцией наркотиков одного из соратников Лалиберте. У обвиняемого в телефоне обнаружили фотографии мини-плантации каннабиса. Основатель Цирка дю Солей сегодня предстанет перед судом. Он утверждает, что растение выращивалось "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления".

— Лалиберте полностью отмежёвывается от любых слухов о его причастности ... к продаже или обороту наркотиков, — говорится в официальном заявлении компании миллиардера Lune Rouge.

Ранее сообщалось, что Монреальский суд по налогам признал полёт Ги Лалиберте на МКС в 2009 году личной поездкой и потребовал заплатить налог в $20 млн.