Подросток украл у родителей 2,5 млн рублей на раскрутку Telegram-канала

В течение трёх месяцев мальчик отдавал деньги "другу", с которым познакомился в этом же мессенджере.

12 ноября в столичную полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что накануне недосчиталась в своём сейфе 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свой источник в МВД.

Полицейские выяснили, что деньги из родительского сейфа забрал её 12-летний сын. Как оказалось, в течение трёх месяцев он брал разные суммы и отдавал знакомому на раскрутку Telegram-канала.

— Опрошенный сын заявительницы пояснил, что в августе этого года познакомился в соцсети Telegram с молодым человеком по имени Павел, который предложил создать свой канал и самостоятельно зарабатывать деньги. Однако для запуска и рекламы необходимы деньги, — рассказали в полиции.

Мальчик рассказал полицейским, что деньги отдавал Павлу лично, а также переводил на банковскую карту. В результате через три месяца он и передал 2,5 миллиона.

Оперативники устанавливают личность подозреваемого и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф рассказывал о том, что из квартиры московского бизнесмена злоумышленники украли более 22 миллионов рублей.