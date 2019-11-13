Российские учёные выяснили, как у человека появляется чувство справедливости

В ходе эксперимента взрослым и детям предлагали решить моральную дилемму и наблюдали за их состоянием.

Поведение взрослых и детей в случае группового конфликта принципиально отличается. Моральная оценка конфликта изменяется в ходе индивидуального развития: маленькие дети безусловно поддерживают членов своих групп, в то время как старшие дети и взрослые могут дать справедливую оценку членам чужих групп. Это выяснили учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Исследователи провели эксперимент, который состоял из трёх стадий: покой, диалог на отвлечённые темы и решение моральных дилемм.

— Содержание дилеммы заключалось в том, чтобы отдать неделимый ресурс либо члену своей группы, которому ресурс нужен для необязательного блага, либо члену чужой группы, которому ресурс был необходим для выживания, — передаёт РИА "Новости" слова научного сотрудника МГППУ Ирины Созиновой.

Выяснилось, что, когда дети поддерживали членов чужих групп, они входили в стрессовое состояние. Кардинально отличалось психическое состояние детей, отдающих предпочтение члену своей группы.

Что касается взрослых, то поддержка членов чужих групп у них не сопровождается стрессом.

Таким образом, формирование моральной оценки действий при конфликтных ситуациях происходит постепенно. Взрослые за счёт того, что накопили достаточное количество эпизодов взаимодействия с другими, могут более справедливо относиться друг к другу.

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