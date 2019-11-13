Врач рассказал, как правильно проводить отпуск

Медик перечислил те сигналы, которые начинает подавать требующий отдыха организм.

Лежание на шезлонге в отеле во время отпуска не поможет организму восстановиться, поэтому лучше предпочесть активный отдых. О том, как правильно проводить отпускные дни, рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

— В отпуске самое главное — проводить его эффективно. Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться. Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесёт пользы для полноценного восстановления организма, — объяснил врач в интервью агентству "Москва".

По его словам, минимальная продолжительность отпуска должна составлять две недели. Тяжельников не рекомендует разбивать свой отдых на меньшие промежутки. Врач также напомнил об опасности игнорирования отпуска.

Уставший организм сам подаёт сигналы о необходимости отдохнуть. Как пояснил медик, об этом говорят раздражительность, ухудшение отношений с коллегами, потеря концентрации, частые ошибки, быстрая утомляемость, головные боли и другие недомогания, проблемы со сном и неумение расслабиться после рабочего дня.

Ранее другой врач также рассказывал, что короткий отпуск на самом деле может даже стать стрессом для организма.