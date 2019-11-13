Россиянкам увеличат размер декретных

Также повысится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года.

Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок со следующего года увеличится до 322 тысяч рублей. О грядущих изменениях сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

— Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рубля, — уточнили в ФСС.

С января увеличится также максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года. Он составит 27,9 тысячи рублей вместо 26 тысяч рублей в 2019 году. В фонде также сообщили, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2020 года составит 2301 рубль вместо 2150 рублей в 2019 году.

Ранее Общественная палата сообщила, что свыше 35% российских семей с детьми не знают о положенных им по закону льготах и, как следствие, не пользуются ими.