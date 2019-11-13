В Ульяновске пьяная мать бросила 1,5-годовалого ребёнка на улице

Когда у горе-мамаши закончился алкоголь, она ушла за добавкой, но так и не вернулась к сыну.

В Ульяновске местная жительница бросила полуторагодовалого ребёнка на улице. Его нашли возле дома № 14 по Ульяновскому проспекту.

Как сообщает портал "Улправда" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, 24-летняя девушка распивала алкогольные напитки в компании друзей на улице. Всё происходило в присутствии её сына 2018 года рождения. Когда алкоголь закончился, мамаша ушла за добавкой, оставив сына малознакомому мужчине. Однако спустя полчаса девушка не вернулась, после чего мужчина обратился за помощью к продавщице ближайшего магазина. Та в свою очередь вызвала полицию. Сотрудники МВД передали ребёнка медикам и соцслужбам.

В ходе проверки полиции удалось установить личность его матери. Она поставлена на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. В пресс-службе также добавили, что собираются привлечь девушку к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего сына.

Ранее Лайф рассказывал о ребёнке, который умер от голода после того, как мать бросила его одного дома.