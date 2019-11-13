В "Артеке" умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Воспитанница крымского лагеря легла спать накануне вечером и не проснулась, её нашли мёртвой в кровати.

15-летняя девочка из Махачкалы скончалась в Международном детском центре "Артек". Причина смерти устанавливается, сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

В ведомстве рассказали, что 15-летняя девочка легла спать вчера вечером, а сегодня утром её обнаружили мёртвой.

Назначен ряд экспертиз. Следователи намерены опросить воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы детально восстановить обстоятельства накануне смерти юной жительницы Махачкалы.

Как уже сообщал Лайф, в середине октября из крымского лагеря "Артек" госпитализировали ребёнка с пневмонией, который скончался в больнице.

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