В "Артеке" умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

15-летняя девочка из Махачкалы скончалась в Международном детском центре "Артек". Причина смерти устанавливается, сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.
В ведомстве рассказали, что 15-летняя девочка легла спать вчера вечером, а сегодня утром её обнаружили мёртвой.
Назначен ряд экспертиз. Следователи намерены опросить воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы детально восстановить обстоятельства накануне смерти юной жительницы Махачкалы.
Как уже сообщал Лайф, в середине октября из крымского лагеря "Артек" госпитализировали ребёнка с пневмонией, который скончался в больнице.
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