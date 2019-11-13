В Астраханской области многодетный отец убил жену и покончил с собой

Во время ссоры 27-летний мужчина нанёс женщине порядка 20 ударов кухонным ножом.

В городе Харабали в Астраханской области многодетный отец 12 ноября ночью зарезал свою жену и покончил с собой. Как сообщает региональное СУ СКР, сиротами остались трое детей.

— В ходе возникшей ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанёс не менее 20 ударов в область головы, шеи и туловища. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, — уточнили подробности жестокой расправы в управлении.

После смерти супруги 27-летний мужчина отправился к соседу и сообщил об убийстве. Попыток сбежать с места преступления он не предпринимал. Он спокойно вернулся домой и совершил суицид.

Аналогичный случай ранее произошёл в Нижнекамске.