Россияне создали петицию против "дискриминации" животных по весу

Авторы инициативы рассчитывают, что авиакомпании откажутся от ограничений, запрещающих кошкам и собакам с "широкой костью" лететь в салоне вместе с любимым хозяином.

На сайте Сhange.org набирает популярность петиция в поддержку законодательного запрета на взвешивание животных перед посадкой в самолёт. Авторы инициативы уверены, что домашние кошки и собаки имеют право перемещаться со своей семьёй в комфортных условиях (независимо от лишних килограммов). Что касается габаритов усатого пассажира, то здесь, по мнению россиян, достаточно установить ограничение по размеру стандартной переноски: если зверь в неё помещается, то он должен иметь полное право лететь в салоне вместе со своим хозяином.

Обращение было направлено в Совет Федерации, Госдуму и две авиакомпании — S7 и "Аэрофлот", который ранее оказался в центре скандала, отказав в перевозке коту Виктору из-за "перевеса" в два кило. А, как утверждают авторы петиции, вес собак и кошек зачастую зависит не только от размеров, но и в большей мере от особенностей телосложения и количества, например, мышечной массы.

— Какая разница, весит кот 8 или 10 кг, какая разница, весит бульдог 7 или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полёт. Вес животного не влияет на комфортный полёт пассажиров и самой собаки, — указано в тексте обращения.

Ранее Лайф рассказывал, как россиянин Михаил Галин подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.