С многодетной матери потребовали 25 тысяч за лечение рака, которого не было

Пациентку убедили в необходимости срочно удалить опухоль — якобы через месяц или два она может дать корни.

В Волгоградском онкодиспансере многодетной матери диагностировали опухоль, которая "вот-вот перерастёт в рак", и потребовали 25 тысяч рублей за бесплатную операцию. 44-летняя Елена Бадалян рассказала о случившемся Лайфу.

Мать семерых детей отправилась на обследование в поликлинику № 28. За осмотром у эндокринолога последовали УЗИ и страшные результаты — опухоль размером четыре сантиметра. Уже напуганную женщину отправили на приём к онкохирургу. Облегчения не последовало — врач заявил о необходимости срочной операции. Он убедил пациентку в том, что через месяц или два опухоль может дать корни.

— 8 ноября я пришла за направлением на операцию. 15 ноября мне поставили госпитализацию. 18 ноября операция. И в конце он сказал: "Вы же знаете, что операция платная? 25 тысяч рублей стоит". Я была в шоке. Я достала удостоверение многодетной матери, спросила про скидки. Мне сказали: "Нет скидок, идите в кассу". Квитанцию, договор мне не дали никакой. Я пришла домой, меня всю трясло. Для нашей семьи 25 тысяч — это очень большая сумма, — говорит женщина.

Подавленная многодетная мать решила обратиться в свою страховую. Её подозрения оказались оправданными. В компании "СОГАЗ-Мед" подтвердили Бадалян, что любое онкологическое и приграничное состояние в онкоцентре должны оперировать бесплатно. Далее женщина написала в областной комитет здравоохранения. Тем временем она получила неожиданное послание.

— 11 ноября мне позвонили из страховой компании, из главного офиса Волгограда и сказали: "Елена, Николаевна, хочу вас обрадовать: никакого рака у вас нет! Мы связались с заведующим главврача онкологического центра, она подняла ваши документы и анализы и чётко сказала, что у вас нет оснований для операции", — вспоминает собеседница Лайфа.

В Комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что Бадалян обратилась в онкодиспансер 9 ноября. В ведомстве уточнили, что у пациентки выявили доброкачественную патологию, которая лечится бесплатно.

— Обследование и лечение пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или подтверждённым онкологическим диагнозом в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" осуществляется за счёт средств обязательного медицинского страхования. Оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" регламентировано соответствующим положением о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению, — добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что в Кургане четырёхлетний мальчик с опухолью мозга впал в кому из-за того, что в течение трёх месяцев его лечили не от той болезни.