Петербургский "мост глупости" поймал очередную жертву — видео

Местные водители стали внимательнее. На этот раз под злополучный мост заехал автомобиль с московскими номерами.

13 ноября в Петербурге на улице Софийской под "мостом глупости" застряла очередная "газель". На этот раз предупреждающих знаков не заметил водитель из Москвы. Новым заложником моста оказался грузовик с кодом региона 799.

Грузовику сильно досталось. Удар смял будку, на асфальт немного рассыпалось содержимое кузова.

Примечательно, что печальный опыт водителя этого грузовика ничему не научил водителя автобуса. Как рассказали в микроблоге "моста глупости" в "Твиттере", вскоре была заблокирована и вторая полоса. Автобус стал 174-й жертвой невнимательности.

К Газельке пристроился рядом автобус. Он решил стать 174м!

Фото от канала Мегаполис в ТГ pic.twitter.com/n1j1T8aPcX — Мост глупости (@FoolsBridge) November 13, 2019

Впрочем, в последнее время аварии под мостом стали происходить реже. Согласно твиттер-аккаунту "Мост глупости", в последний раз грузовик в этом месте застрял 26 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево "газель" застряла под зданием терминала при попытке провезти стремянку вопреки требованиям безопасности.