В Greenpeace объяснили опасность окурков для окружающей среды

По словам активистов, табачные фильтры так же опасны для природы, как и пластиковый мусор.

В среднем от четверти до трети размера сигареты составляет фильтр. По факту именно он и является окурком. И хотя в его производстве используется целлюлоза, имеется также и пластик, который не разлагается потом в течение многих лет. Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт программы "Ноль отходов" российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров.

— Окурки в основном производятся с фильтрами, которые содержат ацетат целлюлозы. С одной стороны, это волокно от макулатуры, с другой — в нём содержится пластик. Какая-то часть окурка разлагается, но довольно много превращается в микропластик и загрязняет окружающую среду, — сказал Нестеров.

Как отметил эксперт, одним из способов борьбы с загрязнением окружающей среды окурками могло бы быть введение ответственности для производителя сигарет за производимые отходы. Вырученные с табачных компаний средства можно было бы направить на сбор и утилизацию окурков.

Российское отделение Greenpeace провело мониторинг прибрежных зон страны на предмет пластикового загрязнения и выяснило, что окурки составляют почти треть от общего объёма отходов.

Как сообщал Лайф, ранее британские и американские учёные призвали ввести полный запрет на сигаретные фильтры. По их мнению, они никак не уменьшают вред от курения и являются лишь способом табачных компаний дополнительно заработать на курильщиках.