В России предложили создать дом престарелых для собак-спасателей

После ухода со службы судьба у животных складывается по-разному, в зависимости от наличия хозяина.

В России могут создать приют для собак-спасателей, которые вышли на "пенсию". Об этом рассказал начальник поисково-спасательной службы кинологического отряда МЧС России "Центроспас" Илья Заславский.

После ухода со службы у хвостатых спасателей судьба складывается по-разному. Если собака была арендована у хозяина для работы в МЧС РФ, то после завершения карьеры она с ним и остаётся. Те же животные, которые были куплены специально для службы, после выхода на "пенсию" выставляются на торги. Если собаку никто не захочет приобрести, её пытаются отдать в добрые руки бесплатно. По словам Заславского, когда и такого хозяина не удаётся найти, возникают сложности.

— Мы с коллегами совместно с общественными организациями начали прорабатывать вопрос создания приюта для собак — ветеранов МЧС. Надеемся, что удастся найти источники финансирования для успешной реализации этого очень нужного проекта, — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Заславский отметил, что в МЧС РФ сейчас разрабатывается проект приказа, который определит ведомственный порядок ответственного обращения с животными. Он выразил надежду, что будет определён разумный и гуманный регламент относительно списания служебных собак.

Ранее сообщалось, что служебная собака нашла подозреваемого в смертельном избиении кондуктора трамвая во Владивостоке.