Соседи матери, державшей детей в "тюрьме": Говорила, что за ней следят

Они редко видели мальчика и девочку, гуляющими на улице. Но при этом ничего странного в семье не замечали.

Соседи погибшей в Усть-Катаве многодетной матери Дины Азизовой видели в ней жизнерадостного человека с хорошим чувством юмора. Ничего странного в жизни большой семьи не замечали. Дина имела безупречную репутацию среди своих знакомых. Зная её непростое материальное положение, давали им вещи.

— Она всегда была жизнерадостная, с активной жизненной позицией. Она обладала потрясающим чувством юмора. Очень умная, грамотная женщина, — рассказала одна из знакомых Дины.

Зарабатывала Дина на шитье детских карнавальных костюмов. Своих детей берегла как зеницу ока. Гулять они выходили мало, но несчастными их, по мнению соседей, нельзя было назвать.

— С виду нормальная семья. Всегда здороваются, всегда приветливые. Летом можно было слышать голоса, смех — они играли на своём участке, — рассказала соседка семьи.

Однако погибшая однажды заявила знакомой, что за ней якобы следят. Даже писала заявление в полицию. При этом соседи женщины отмечают, что при общении она не производила впечатление психически ненормального человека.

— Она говорила, что за ней следят. И говорила, что и в полицию обращалась, но подробности я не знаю, — отметила знакомая погибшей.

Напомним, ранее Лайф рассказал подробности жуткой истории в городе Усть-Катаве, что под Челябинском. Там 20-летняя девушка, забрав с собой 15-летнего брата и 11-летнюю сестру, сбежала от матери Дины, которая устроила для них дома настоящую тюрьму. После побега детей женщина вскоре была найдена мёртвой, дом горел. Позже старшая дочь рассказала о причине своего поступка.