Названа причина вспышки гаффской болезни в Тюменской области

Новых случаев заболевания не зафиксировано, однако врачи продолжают обходить местных жителей в целях профилактики.

В Тюменской области специалисты установили причину вспышки гаффской болезни среди местных жителей. По результатам клинического исследования ею оказалась рыба из озера Андреевское в деревне Ачиры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Накануне власти запретили вылов и реализацию рыбы из озера после того, как в Ачирах было госпитализировано 10 человек с подозрением на гаффскую болезнь. Все пациенты идут на поправку, опасности для их жизни нет.

Врачи проводят обход местных жителей, однако с 25 октября новых случаев заболевания в Тюменской области не зафиксировано.

Гаффская болезнь — малоизученное заболевание. Первыми симптомами у человека являются острые мышечные боли. При тяжёлом течении у больных могут отказать почки и печень. Источником заболевания является речная рыба, такая как окунь, щука, сазан и карась. На сегодняшний день специфического лечения гаффской болезни нет.

Ранее Лайф рассказал, что во Владивостоке река окрасилась в ядовито-зелёный цвет. Местные жители переживают, что рыбы в этом году не будет.