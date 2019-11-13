Пациент тубдиспансера в Москве угрожал взрывом из-за соседа по палате

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Фото © Pixabay

Пациент туберкулёзного диспансера угрожал взорвать здание медучреждения в Москве. Ему не понравилось, что к нему в палату подселили соседа, который кашлял кровью. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня утром к пациенту стационара подселили "новенького", тот не оценил, что сосед кашлял кровью, и отказывался находиться с ним в одной палате. Как уточнил источник, сначала он грозился расправой врачу, а потом позвонил в экстренные службы и начал угрожать взорвать помещение.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

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