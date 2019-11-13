Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством

Родители ведут в "Инстаграме" блог мальчика, и на него подписано более 300 тысяч человек.

Шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской начали поступать угрозы убийством. Некая женщина пишет Гном Гномычу проклятия в соцсетях.

— Мы подали заявление, потому что угрожают моему сыну. Мы подали заявление, и сейчас этим занимаются правоохранительные органы, — сообщил Плющенко Лайфу.

Несмотря на юный возраст, сын Плющенко снимается в рекламе, участвует в шоу и модных показах, а главное — идёт по стопам знаменитого родителя. Ещё в четыре года мальчик исполнил для отца "Калинку-малинку" на льду. У ребёнка уже появилась собственная аудитория — в "Инстаграме" на него подписано более 340 тысяч человек.