Задержан разыскиваемый вместе с бывшим мэром Истры бизнесмен Деньгин

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Алексея Деньгина, который был объявлен в розыск вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уже сегодня предпринимателю изберут меру пресечения.

Согласно ориентировке Деньгина объявили в розыск по делу о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Кроме того, бизнесмен — сообщник бывшего мэра Истры, который до сих пор находится в федеральном розыске.

Что касается Вихарева, то в сентябре 2019 года он покинул кресло мэра по собственному желанию. Сам он утверждает, что всему виной состояние здоровья, только вот ухудшение самочувствия чиновника подозрительно совпадает с серией расследований Лайфа. Мы писали о причастности Вихарева и его людей к свалке, из-за которой, возможно, стая чаек попала в двигатели самолёта А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле. Кроме того, Лайфу стало известно, почему Вихарева называют королём обманутых дольщиков и как из-за него пострадали тысячи граждан и понёс потери государственный бюджет. А ещё одно расследование было посвящено вихаревской схеме вывода миллиардов рублей в офшорные зоны через настоящий золотой конвейер.