"Девочка строгих нравов". Как вспоминают убитую аспирантку в её родной школе

Жертва доцента-расчленителя была золотой медалисткой, гордостью школы, серьёзной и целеустремлённой девушкой, которую никогда не видели с мальчиками.

Лайфу стало известно о том, как прошли школьные годы Анастасии Ещенко — молодой аспирантки, которая была зверски убита известным историком, доцентом СПбГУ, а по совместительству и своим любимым мужчиной Олегом Соколовым.

Настя была родом из станицы Старовеличковской Калининского района Кубани, окончила школу № 4 c золотой медалью и была настоящей гордостью своих учителей. Мама девушки служит в полиции района, отец работал преподавателем физкультуры в школе, где она и училась. Имея безупречное воспитание и будучи под постоянным надзором, Анастасия всё своё время уделяла учёбе. Она была сильна во всех предметах школьной программы, но одну из дисциплин всё-таки выделяла.

— Настя любила историю, неоднократно ездила со своей бабушкой в музеи Санкт-Петербурга и уже там окончательно заболела эти городом и этим предметом, — рассказывают Лайфу станичники.

Директор школы отказалась на камеру вспоминать о прошлом Насти, пояснив, что лучше всего о ней "скажут её добрые дела". И действительно, по словам местных жителей и одноклассников Анастасии, несмотря на погружённость в учёбу, она оставалась компанейским, добрым и отзывчивым человеком, никогда не отказывала в помощи, но предпочитала девчачье общество.

— Девочка была серьёзная, очень строгих нравов, её даже с мальчиком никогда не видели, — добавляют знавшие Настю соседи.

Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы — Анастасии Ещенко. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во время суда после избрания меры пресечения у историка случилась истерика.

Тем временем Людмила Соколова, мать доцента-расчленителя, рассказала об отношениях её сына с погибшей. По словам Соколовой, пара постоянно ссорилась на почве ревности Анастасии к детям историка от предыдущего брака.