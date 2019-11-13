Сводная сестра сбежавших на Урале детей призвала не отдавать их "тихому" отцу

Она опасается, что сводные брат и сестра после смерти чрезмерно опекавшей их матери окажутся под новым гнётом.

Появились новые подробности жуткой истории в городе Усть-Катаве. Там от 55-летней женщины сбежали трое её детей и рассказали, что жили фактически в тюрьме, почти не выходя на улицу. После их бегства мать Дина Азизова подожгла дом и вскоре была найдена мёртвой в сарае.

Старшая дочь Дины — 33-летняя Диляра Азизова, которая уже не жила с ней, теперь заявила, что сама готова взять сестру и брата под опеку. Но по закону теперь их единственным опекуном является их родной отец, который также уже проживает в другом городе. По мнению Диляры, с мужчиной дети могут оказаться под новым гнётом.

— Я попросила сделать ему психиатрическую экспертизу. Мне важно, чтобы с ним они не оказались под ещё одним гнётом. Он тихий человек, но наружное отличается от того, что сидит в нём внутри, — отметила дочь погибшей.

Диляра Азизова — дочь Дины от первого брака. Женщина давно живёт в Набережных Челнах, у неё двое детей и муж. Когда-то Диляра отсидела семь лет за тяжкое преступление. Она призналась, что с отцом своих сводных сестёр и брата у неё напряжённые отношения. Мужчина с семьёй не жил, хотя финансово помогал жене. Но воспитанием детей Дина занималась самостоятельно.

Азизова-старшая также рассказала, что даже не подозревала, в каких условиях живут дети. Она созванивалась с матерью почти каждый день. У Дины были перепады настроения, но к детям относилась очень трепетно. По словам Диляры, мать даже не заставляла их убираться за собой. А вот старшую дочь Дина воспитывала иначе.

— Я, видимо, была виновата, что на отца была похожа сильно. А эти дети были на неё похожие: белокурые, красивые. Не было при мне такого, чтобы она им даже подзатыльник дала, — рассказала Диляра.

Соседи же ранее рассказывали Лайфу, что женщина жаловалась на слежку за ней и даже заявляла в полицию.