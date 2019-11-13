В отрасли считают, что россияне не заменяют им обычное пиво. По популярности напиток конкурирует с квасом.

За последние три года в России резко вырос спрос на безалкогольное пиво, сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Союза российских пивоваров. Так, за 2018 год объём производства этого напитка в России вырос на 36%.

В отрасли считают, что такая популярность напитка связана с интересом россиян к здоровому образу жизни. Другая причина кроется в том, что пивоварни инвестируют в высокотехнологичное оборудование, создавая новые сорта безалкогольного пива.

При этом сообщается, что рост спроса на безалкогольное пиво вовсе не означает, что россияне заменяют им алкогольное. Объём рынка обычного пива составляет 80 миллиардов литров в год, безалкогольного же — всего 80 миллионов литров год. Конкурирует оно скорее с квасом и подобными напитками.

Ранее Лайф рассказал, как производители алкогольных напитков обманывают покупателей, продавая коктейли под видом пива.