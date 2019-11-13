Сибиряк записал кавер хита Linkin Park с горловым пением — видео

Музыкант решил таким образом отдать дань уважения коллективу за вдохновение и энергию.

Житель Тувы Александр Куулар записал этнический кавер композиции рок-группы Linkin Park Numb. Уникальной записанную сибиряком версию хита делает использование тувинского национального инструмента варгана и горловое пение в припеве.

— Этот кавер — дань уважения всем членам группы. Спасибо за вдохновение и за энергию в ваших песнях, которые находят отклик во всех уголках нашей Вселенной, — обратился к Linkin Park Куулар.

Кавер был опубликован на ютуб-канале сибиряка 7 ноября и набрал множество восторженных комментариев. Этническую версию Numb посмотрели уже более 46 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что клип Bohemian Rhapsody группы Queen набрал на YouTube 1 миллиард просмотров. В честь этого музыканты показали новый вариант клипа, склеенный из фанатских кавер-версий.