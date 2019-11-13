Начальника ГУ ФСИН по Ростовской области подозревают в разглашении гостайны

Начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева подозревают в разглашении гостайны. Об этом заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил ТАСС.

— Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну, — заявил Максименко.

По словам замглавы ФСИН РФ, в отношении Даххаева велась разработка. Сейчас он со своими заместителями на допросе. Подробности дела не уточняются.

Как уже сообщал Лайф, генерал-майор внутренней службы Даххаев был назначен начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области 5 июля 2018 года.