Начальника ГУ ФСИН по Ростовской области подозревают в разглашении гостайны

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Начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева подозревают в разглашении гостайны. Об этом заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил ТАСС.

— Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну, — заявил Максименко.

<p>Фото © fsin.su</p>

По словам замглавы ФСИН РФ, в отношении Даххаева велась разработка. Сейчас он со своими заместителями на допросе. Подробности дела не уточняются.

Как уже сообщал Лайф, генерал-майор внутренней службы Даххаев был назначен начальником ГУ ФСИН России по Ростовской области 5 июля 2018 года.

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