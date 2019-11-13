Троицкий устроил в Берлине пикет против "Северного потока — 2"

Известный музыкальный критик Артемий Троицкий и экс-лидер "Движения в защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова устроили мини акцию протеста в Берлине. Они вышли к Музею Берлинской стены и развернули плакат "Остановите "Северный поток — 2".

Троицкий в беседе с НСН назвал строительство российского газопровода "сомнительным мероприятием". Чирикова в свою очередь выразила мнение, что проект вредит природе.

Как ранее сообщал Лайф, "Северный поток — 2" построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.

"Северный поток — 2" призван расширить возможности России по экспорту топлива в Европу. Он почти дублирует "Северный поток".