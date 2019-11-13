Милонов призвал Скворцову открыто осудить "разрушительное" движение чайлдфри

Политик уверен, что против будущего России ведётся планомерная борьба и ей надо дать отпор.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с обращением к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Он предложил открыто обсудить идеологию движения чайлдфри, сообщает портал News.ru.

Милонов считает, что ребёнок для сторонников движения — обуза, которая мешает получать удовольствие от жизни.

— Можно говорить о том, что против нашей страны, против нашего юношества и против нашего общего будущего ведётся планомерная борьба на истребление. Кто-то не желает видеть Россию страной, где живут крепкие и счастливые семьи. Создатели и вдохновители этой теории взяли курс на разрушение главной основы нашей страны — семейных ценностей, — считает политик.

Милонов также напомнил, что мода отказываться от деторождения пришла в Россию из США.

Милонов предлагает Минздраву провести встречу, на которую пригласить психиатров, специалистов в области деторождения и самых ярых представителей движения чайлдфри.

А ранее депутат предлагал создать в России полицию нравов, которая бы занималась отловом эскортниц в социальных сетях.

Чайлдфри (Child Free) дословно переводится с английского как "Без детей". Сторонники этого движения сознательно отказываются заводить детей, чтобы целиком сосредоточиться на своей карьере и жизни в целом.