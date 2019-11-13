Топ-менеджер дочки "Роскосмоса" погиб в страшном ДТП с бензовозом

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Вадим Небога. Фото © РКЦ "Прогресс"

В момент столкновения машин Вадим Небога находился на заднем сиденье легкового автомобиля.

Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП. Страшная авария произошла на 30-м километре обводной дороги Самары.

По данным регионального управления МВД РФ, водитель автомобиля Skoda на встречной полосе врезался в грузовик Volvo. В результате погиб 57-летний Небога, который находился на заднем сиденье легковушки, водитель Skoda госпитализирован. В структуре "Роскосмоса" подтвердили трагическую смерть топ-менеджера.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Поисково-спасательная служба Самарской области</p>

— 13 ноября 2019 года трагически погиб заместитель генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по производству Небога Вадим Геннадьевич, сообщила пресс-служба компании.

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