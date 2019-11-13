Коломойский призвал начать восстанавливать отношения между Россией и Украиной

Бизнесмен выразил уверенность, что США используют войну в Донбассе, чтобы ослабить своего геополитического соперника.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что нужно прекратить вооружённый конфликт на востоке страны и начать восстанавливать отношения между Украиной и Россией.

— Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения, — заявил он в интервью американской газете The New York Times, говоря о конфликте с Россией.

При этом Коломойский отметил, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях. Украинцы не хотят воевать и о травмах, которые наносит им конфликт в Донбассе, быстро забудут.

— Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (США. — Прим. ред.) заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это, — заявил он.

По словам Коломойского, война в Донбассе нужна США, чтобы ослабить своего геополитического соперника — Россию. Вашингтон хочет, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца", добавил он.

А накануне украинский вице-премьер заявил, что Киев может и снять санкции с России, "сойдёт волна зрады".