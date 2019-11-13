В Чебоксарах пенсионер умер в нескольких метрах от больницы

Лежащего на тротуаре мужчину обнаружили прохожие. Они сразу же вызвали медиков и полицию.

Тело пожилого мужчины нашли сегодня рядом с тротуаром, ведущим в городскую больницу № 2 Чебоксар. По данным местного издания "Про город", пенсионера обнаружили всего в 20 метрах от медучреждения.

— Мужчине было 78 лет. На месте работают судмедэксперт и сотрудники полиции. Говорят, что погибший не дошёл до больницы, — рассказал свидетель.

Впрочем, в местном управлении СКР не подтверждают информацию о том, что пенсионер направлялся в медучреждение. Следователи организовали проверку по факту случившегося, причину гибели мужчины установят судмедэксперты.

Ранее Лайф писал о смерти годовалого ребёнка в больнице города Сысерть в Свердловской области.