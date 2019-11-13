Третий фигурант дела об угрозах судье пытался скрыться из РФ, но был задержан

Задержан еще один фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда. Евгения Ерзунова поймали в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она пояснила, что Ерзунова сдал еще один фигурант дела, задержанный двумя ранее,Сергей Половец. Тот пояснил, что Ерзунов — непосредственный автор поста с угрозами.

— В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый — Евгений Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково, — пояснила Петренко.

Как уже сообщал Лайф, 11 ноября в столице задержали двух человек, которые угрожали в Сети убить судью Мосгорсуда.