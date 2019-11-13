Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 миллиардов рублей

За два дня, которые длилась акция, граждане РФ сделали более 30 миллионов онлайн-заказов.

Россияне купили на Aliexpress товаров на рекордные 17,2 миллиарда рублей во время ежегодной большой распродажи в честь китайского Дня холостяка или Дня одиноких сердец. Компания впервые обнародовала информацию о выручке на акции "11.11".

В "Aliexpress Россия" уточнили, что за 11 и 12 ноября, в которые проходила большая распродажа, пять миллионов россиян совершили более 30 миллионов покупок.

— Это рекорд для российского Aliexpress. Результаты — первые итоги нового совместного предприятия, которое было создано усилиями Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ всего месяц назад, — сообщил гендиректор Aliexpress в России Дмитрий Сергеев.

Как ранее сообщал Лайф, владелец китайской площадки Aliexpress — компания Alibaba Group — заработал 38,4 миллиарда долларов на распродаже в День одиноких сердец.