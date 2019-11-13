Отец сбежавших из "дома-тюрьмы" детей отказался брать их под свою опеку

Ранее сводная сестра несовершеннолетних призвала провести его психиатрическое обследование.

Для мальчика и девочки из Усть-Катава в Челябинской области, которые сбежали от родной матери из "дома-тюрьмы", теперь ищут опекунов. Первые взоры социальных работников обратились на отца детей, который не жил в семье. Но мужчина отказался брать ответственность за дочь и сына.

— Он не изъявляет этого желания. Он достаточно преклонного возраста. И дети, главное, не изъявляют желания проживать с ним. Создавать для них вторую травмирующую ситуацию нам бы не хотелось, — рассказала Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Ранее старшая дочь Дины — 33-летняя Диляра Азизова, которая уже не жила с ней, заявила, что сама готова взять сводных сестру и брата под опеку. Но женщина когда-то отсидела семь лет за тяжкое преступление и закон не позволяет ей сделать это. При этом она призвала не отдавать их "тихому" отцу. По мнению Диляры, сводные брат и сестра после смерти чрезмерно опекавшей их матери окажутся под новым гнётом.

Региональные власти планируют оформить опеку на 20-летнюю Дарину Азизову, которая и устроила побег вместе с младшими братом и сестрой. Теперь для детей оформляют все необходимые документы — они нигде не значились с 2008 года. Сейчас все трое находятся под наблюдением врачей. Для них планируют снять квартиру.

Напомним, 55-летняя Дина Азизова держала взаперти троих детей более десяти лет. Она не разрешала им ходить в школу, общаться со сверстниками и даже гулять. При этом она так тщательно скрывала столь странный образ жизни, что ни соседи, ни администрация, ни даже близкие люди ничего не могли заподозрить, пока 20-летняя дочка не выкрала 15-летнего брата и 11-летнюю сестру и не решилась на побег.