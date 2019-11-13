В Омске тополя продолжили "цвести" розами даже под снегом

Бутоны красуются на деревьях, уже давно оголившихся с приходом морозов. "Аномалия" связана отнюдь не с природой.

В центре Омска уже четвёртый месяц можно наблюдать необычное явление — "цветение" обычных тополей розами. Деревья были украшены пластиковыми цветами ещё в конце июля к выставке "Флора-2019", но украшения до сих пор не сняли.

С выпадением снега картина стала ещё более странной. Розовые бутоны на голых деревьях сразу бросаются в глаза. Местные жители разделились во мнении относительно "цветущих" тополей. Молодёжь считает, что стало красивее. Взрослое поколение считает, что местные власти могли распорядиться средствами более разумно.

— Большое пожелание городу — тратьте деньги на более нужные и важные вещи: благотворительность, дороги, старики, — прокомментировала Лайфу "дизайнерское решение" городских властей местная жительница Дарья.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае вновь зацвели сакура и сирень. В этом случае виновата погода.