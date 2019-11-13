"Сердце разрывается". Белгородцы ищут хозяев брошенной собачке Шуне в кофте

Как говорится в оставленной при собаке записке, её владелица была вынуждена отказаться от питомца, поскольку ложится на операцию.

Жительница Белгорода нашла на остановке общественного транспорта грустную маленькую собачку в кофточке, сидящую на коврике. Пёсик оказался брошен. Как рассказала девушка в соцсетях, при собаке было немного корма и записка.

— Шуня хорошая. Кроме супа, борща и каш, всё ест. Хлеб, сухари любит, сухой корм, овощи, курицу очень любит. В туалет ходит на пелёнку. А я пошла на операцию, — написала хозяйка собаки тому, кто найдёт животное.

Тем временем люди пытаются найти хозяйку. pic.twitter.com/3YZL7793TS — пабу (@TheBonnie00) November 11, 2019

Запись набрала тысячи "лайков" и репостов. В комментариях пользователи писали: "Сердце разрывается", "Рыдаю", "Переживаю за бабулю с собакой больше, чем за себя". Многие интересовались дальнейшей судьбой Шуни.

Как позднее написала девушка, она обнаружила листовку с призывом откликнуться тех, кто обладает информацией о собаке. Видимо, тронутые историей жители города решили найти Шуне новых хозяев.

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