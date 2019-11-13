В Кремле не стали комментировать скандал с "Аэрофлотом" и жирным котом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов о скандале с "Аэрофлотом", который аннулировал мили хозяину десятикилограммового кота.

А что, Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолётом? — спросил Песков у журналистов.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mikhail.galin.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAt0XjUYZ7AcJZ-RO4q21l8wfVqNK24R0f1qE9MV4qAbc1uiUY2BSMoxbr38jZBaq82X5RV9pN0rLmu&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Михаил Галин</strong></a></p>

Как уже сообщал Лайф, Михаил Галин подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.

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