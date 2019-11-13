В Кремле не стали комментировать скандал с "Аэрофлотом" и жирным котом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов о скандале с "Аэрофлотом", который аннулировал мили хозяину десятикилограммового кота.

— А что, Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолётом? — спросил Песков у журналистов.

Как уже сообщал Лайф, Михаил Галин подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.