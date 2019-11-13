Стартовал всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства"

Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты и даже студенты.

"Мастера гостеприимства" — это новый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. В среду, 13 ноября, начался приём заявок на участие в проекте на сайте конкурса welcomecup.ru . Заявочная кампания продлится до 20 декабря 2019 года.

Председателем оргкомитета конкурса "Мастера гостеприимства" выступила вице-премьер Ольга Голодец.

— Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса. Оргкомитет проекта решил объявить конкурс среди регионов на проведение полуфиналов "Мастеров гостеприимства" в федеральных округах страны, — прокомментировала она.

Сам конкурс пройдёт в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить до 20 декабря анкету, а затем загрузить своё видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдёт в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в девяти регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберёт 200 отраслевых специалистов.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации. В их числе: Федеральная пассажирская компания, "Роза Хутор", "Алтай Резорт", "Красная Поляна", "Мрия Резорт", "Рэдиссон Флотилия", "ТуТу.Ру", "Космос Групп", музейный комплекс "Херсонес Таврический", "Интурист", "Сочи Парк", Парк культуры в Москве и многие другие.