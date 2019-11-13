19-летний россиянин пришёл в ТРЦ с человеческим черепом в рюкзаке — фото

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В торговом центре "Галерея" в Краснодаре остановили молодого человека, у которого в рюкзаке обнаружили... человеческий череп. Откуда у 19-летнего Тихомирова останки — неизвестно, но местный житель уже задержан для дальнейшего разбирательства. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Тихомиров попался при входе в торговый центр. Охранники попросили показать содержимое рюкзака и нашли там череп. После этого они вызвали сотрудников полиции.

Подробности уточняются.

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