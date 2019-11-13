Песков — о предложении объявить 31 декабря выходным: Надо работать

Он напомнил, что новогодние каникулы иногда бывают длиннее, иногда — короче. Это происходит из-за их распределения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не нужно объявлять 31 декабря дополнительным выходным днём, если ранее он уже был определён как рабочий.

— Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение: день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно, — заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что иногда каникулы бывают длиннее, а иногда — короче. И напомнил, что это происходит из-за перераспределения выходных дней.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал идею пускать россиян в Интернет по паспорту.