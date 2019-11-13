Стали известны победители турнира по дворовому футболу "Уличный красава"

В финал вышло всего 22 команды из шести тысяч участвующих. Победителями турнира стали две из них.

В Сочи на стадионе "Фишт" прошёл финал Всероссийского турнира по футболу среди дворовых команд "Уличный красава", который проводит "Молодёжка ОНФ". Лавры победы достались футболистам из краснодарского клуба "Рассвет" и камчатского "Альфа".

— Именно из дворового футбола выходят звёзды мирового уровня. Наверняка кто-то из них будет играть в профессиональном спорте, чего я им и желаю, — отметил заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

— Здесь реально зарождаются таланты, и дети задействованы в спорте, это очень здорово, — отметила арбитр турнира Вера Опейкина.

Из шести тысяч молодёжных команд в финал вышло только 22. Команда с Камчатки во второй раз стала обладателем кубка. Победители турнира отправятся на учебно-тренировочный сбор с молодёжной сборной России по футболу.

Напомним, за день до старта финальных игр юные футболисты побывали на открытой тренировке сборной России.