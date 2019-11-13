Адвокат обвинил сотрудников прокуратуры в подмене "кота-наркокурьера"

У "самозванца" передняя лапа полосатая и другой окрас морды. Да и сами подсудимые не узнали мохнатого "подельника".

В Новомосковском городском суде Тульской области разгораются нешуточные страсти вокруг кота-наркокурьера, который использовался заключёнными для поставки запрещённых веществ. Некоторое время назад сообщалось, что животное сбежало из Новомосковского зоопарка, куда "на ответственное хранение" его передало следствие. Однако на очередное судебное заседание кот всё-таки "явился": его доставили представители прокуратуры для проведения следственного эксперимента. Вот только адвокат и подсудимые уверены, что произошла подмена: этот хвостатый — самозванец.

— У того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый. Получается, что они принесли другого кота, — сообщил "Коммерсанту" адвокат Дмитрий Сотников.

Если ранее, когда кот сбежал, защита указывала обвинению на достаточно серьёзное нарушение — утерю вещдока, то теперь, как утверждают юристы, речь может идти о фальсификации вещественного доказательства.

Услышав о претензиях защиты к окрасу кота, суд объявил перерыв до 14 ноября.

Напомним, что в августе прошлого года заключённые исправительной колонии общего режима в Туле сделали из кота наркокурьера. Они смастерили для него специальный ошейник с кармашком для закладок. За несколько дней до "спецоперации" кота перестали кормить. Зэки планировали, что после выхода из колонии кот отправится на поиски еды и в первую очередь проверит кормушку на территории ИК. Всё вышло так, как и планировали злоумышленники, кроме одного — посылку перехватили правоохранители.

Кот в качестве главного вещественного доказательства по этому делу был отправлен в Новомосковский зоопарк на хранение и содержание. А в октябре он неожиданно пропал.