После визита Медведева СК разберётся, почему в селе на Алтае нет горячей воды

Следователи начали проверку сообщения об отсутствии горячей воды в алтайском селе Санниково с мая 2016 года. Поводом для этого стала жалоба местной жительницы Татьяны Кадукиной премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
— Организована доследственная проверка по сообщению СМИ об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково, — сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Алтайский край для проведения совещания по теме развития сельских территорий. Во время визита в Санниково к премьеру подошла местная жительница и попросила помощи.
Кадукина сообщила, что в её многоквартирном доме уже три года нет горячей воды, несмотря на имеющееся решение суда. По её словам, аналогичная проблема наблюдается ещё в двух жилых домах. Медведев пообещал разобраться в данном вопросе.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram