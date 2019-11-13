После визита Медведева СК разберётся, почему в селе на Алтае нет горячей воды

По словам жильцов, проблема с водоснабжением сохраняется с 2016 года, несмотря на решение суда.

Следователи начали проверку сообщения об отсутствии горячей воды в алтайском селе Санниково с мая 2016 года. Поводом для этого стала жалоба местной жительницы Татьяны Кадукиной премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

— Организована доследственная проверка по сообщению СМИ об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково, — сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Алтайский край для проведения совещания по теме развития сельских территорий. Во время визита в Санниково к премьеру подошла местная жительница и попросила помощи.

Кадукина сообщила, что в её многоквартирном доме уже три года нет горячей воды, несмотря на имеющееся решение суда. По её словам, аналогичная проблема наблюдается ещё в двух жилых домах. Медведев пообещал разобраться в данном вопросе.