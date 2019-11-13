В особняке Арашуковых отключили свет за неуплату

В Ставрополе за неуплату отключили от электроснабжения особняк семьи Арашуковых. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что задолженность достигла 181 тысячи рублей.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трём статьям.

А Арашуков-старший был арестован 31 января на два месяца по обвинению в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Свою вину по предъявленным обвинениям не признаёт. Под арест был также отправлен двоюродный брат Рауфа Арашукова — Руслан.